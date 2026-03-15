【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが3月14日、自身のInstagramを更新。大胆にスリットの入ったワンピース衣装を公開した。【写真】“身長170cm”美人アナ「美しすぎる」大胆スリットショット◆瀧山あかねアナ、大胆スリットワンピ姿公開瀧山アナは「TGC本番直前SP」とコメント。14日に開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING／SUMMER」のセットをバックにフロントに大胆にス