歌手でタレントの松本伊代が１５日、都内でカバーライブ「“Ａｄａｇｉｏ”ｄｕｏ」を開催。同日行われたＷＢＣについて言及した。昨年に続いて２度目のカバーライブ。冒頭では、ＷＢＣで準々決勝で敗れた日本代表について言及。「ＷＢＣは残念な結果になってしまいましたね。私たちはリハーサルしてる頃に、結果が出てしまって、私がきっと見てなかったから負けたんだわ」と笑わせ、「でも、暗い気持ちにならず、みなさんと明