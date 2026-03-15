【30MP 山田リョウ】 3月21日 発売予定 価格：4,840円 「30MP 山田リョウ」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 山田リョウ」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのベースを担当する「山田リョウ」を、「30 MINUTES LABEL」のノウハウを活かし、様々なIP・キャラクターをプラモ