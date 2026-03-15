◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人の育成・平山功太内野手（２１）が１５日、日本ハム戦でチーム１号となる本塁打を含む３安打２打点と１軍合流、即スタメンで大暴れを見せた。平山はこの日、今季初めて１軍に合流し、「１番・中堅」で即スタメン出場した。３回無死一塁では日本ハム先発・有原から左中間を深々と破る適時三塁打を放ち、鮮烈な１軍デビューを果たした。さらに２点リードの４回２死