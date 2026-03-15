【30MP 鹿目まどか(制服Ver.)】 3月21日 発売予定 価格：4,950円 「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、映画「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語／[後編] 永遠の物語」に登場する「鹿目まどか」の制服姿を、「30 MINUTES LABEL」の