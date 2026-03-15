歌舞伎俳優の尾上松也が１５日、都内で行われた第２０回声優アワード授賞式に出席し、外国映画・ドラマ賞を受賞した。ディズニーアニメ「モアナと伝説の海２」でマウイ役の声を担当した松也はステージでトロフィーを受け取り「声優として数作品しかしていないのですが、声だけで表現する難しさを痛感しています。素晴らしい声優の方々の中に加えていただいて、光栄に思います」と謙虚にスピーチ。「マウイを通じて多くのお子さ