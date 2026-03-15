現職と新人2人の三つ巴選となった東伊豆町の町長選挙は、即日開票の結果現職の岩井茂樹さんが再選を果たしました。東伊豆町長選挙は、午後7時半から開票作業が行われ、開票の結果現職の岩井茂樹さん57歳が他2人の新人候補をおさえ、2回目の当選を果たしました。岩井さんは東京都出身で、参議院議員選挙に2回当選し、その間、国土交通副大臣などを務め、4年前の2022年、東伊豆町長選挙に無投票で初当選していました。