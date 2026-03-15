プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が15日、自身のインスタグラムを更新。北海道旅行をするショットを投稿した。本田さんは赤いスーツケースを持ち、ファーのイヤーマフをした姿で北海道のトマム駅などで写した写真を披露。「2025のToDoリストのやり残し『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」とつづった。また、2025年の「ToDoリスト」でできなかったことは、冬の北海道旅行以外には「親知らず抜歯