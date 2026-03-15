大相撲の元大関若嶋津で先代二所ノ関の荒磯親方＝本名・日高六男＝が１５日、死去した。６９歳だった。妻は同じ鹿児島県出身で元アイドル歌手の高田みづえで長女・アイリもタレント。「南海の黒豹（くろひょう）」と呼ばれた人気力士で幕内優勝２回。２０１７年１０月、千葉県船橋市の路上で倒れ頭部を負傷。緊急搬送され、頭部を手術し、意識不明の重体となった。生命の危機は脱出し、長いリハビリの末、回復。２０２１年１２