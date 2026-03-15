お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」について言及した。 侍ジャパンはこの日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。冒頭この話題になると、有吉は「残念ながら敗退ということになりまして。鈴木誠也さんも盗