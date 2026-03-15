＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「お姉さんのひざ元まで」“ヒヤリ”な瞬間激しい攻防の末、130キロを超える巨体が客席へダイブ。三段目の取組で、力士が勢いあまって溜まり席へとダイブする衝撃的なシーンがあり、館内ヒヤリ。驚きの声が上がる一幕があった。「お姉さんのひざ元まで飛んでった」「激しい相撲」「あわや衝突ｗ」など反響が相次いだ。三段目二十四枚目・家の島（山響）と、