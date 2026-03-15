２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。歯の治療について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「右下奥のインプラントの本歯を、仮装着」歯の治療が最終段階も「その後には別の歯の治療が」朗らかに明かす「根気よく頑張ります