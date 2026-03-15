【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）【映像】悲願Vへ極悪路で180km/h超！異次元の疾走（実際の様子）15日、WRC（世界ラリー選手権）第3戦サファリ・ラリー・ケニアの最終日となるデイ4が行われ、トヨタの勝田貴元が自身初の総合優勝を飾った。日本人のWRC総合優勝は、1992年コートジボワールラリーの篠塚建次郎氏以来、34年ぶりの歴史的快挙となる。前戦の第2戦ラリー・スウェーデンで