■ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー男子20kmフリー（立位）（日本時間15日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）クロスカントリースキーの男子20kmフリーが行われ、川除大輝（25、日立ソリューションズ）は44分11秒01で6位、新田佳浩（45、日立ソリューションズ）は49分16秒03で20位となった。川除は、前回の北京大会20kmクラシカルで金メダルを獲得。冬季大会の最年少金メダリスト（当時21歳）となった