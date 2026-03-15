ダウンサイジングターボにマイルドハイブリッドを搭載 自動車メーカーが未来のビジョンを形にするコンセプトカー。その多くは市販化されることなく姿を消しますが、中には今振り返っても魅力的な提案を含んだモデルが存在します。三菱自動車（以下、三菱）がかつて提案した、ある「コンパクトMPV」もそのひとつです。その名は「ミツビシ・コンセプトAR」です。【画像】超カッコいい！ これが三菱の「“ちいさな”SUVミニバン」