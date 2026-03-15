Kis-My-Ft2が、新曲「HEARTLOUD」を4月6日に配信リリース。また、グループ結成日となる7月26日には新曲「HB2U」の配信リリースも決定した。 （関連：Kis-My-Ft2 千賀健永はなぜSNS時代に求められるアイドルに？徹底したプロ意識が生み出す“軽やかさ”） 「HEARTLOUD」は、TVアニメ『MAO』のオープニングテーマ。心を揺さぶる言葉の世界を、繊細な旋律とクールなリズムで描いた、内に