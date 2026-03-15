浜松市の動物園に来場者の記念撮影用の大型看板が寄贈され、15日、お披露目されました。 【写真を見る】「明るい気持ちに」浜松市動物園に記念撮影用の大型看板がお目見え 浜松ロータリークラブが寄贈 お披露目されたのは、縦2．5メートル、横4メートルの大型看板です。 この看板は、浜松ロータリークラブが創立90周年の記念事業として、劣化が目立っていたこれまでの看板の代わりに新たに