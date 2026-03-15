ヤクルトやソフトバンク、メジャーに在籍した五十嵐亮太氏（46）が15日、BS朝日「日曜スクープ」（日曜後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンに参加しなかったドジャース佐々木朗希投手（24）の好調ぶりに太鼓判を押した。佐々木は23年大会に招集され、3度目の世界一に貢献した。今回は招集されず、ドジャースでシーズン開幕に向け調整を続けている。番組では、10日のマイナー戦に