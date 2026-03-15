福岡市で開かれた、イスラム教徒に対するヘイトスピーチの背景を考えるシンポジウム＝15日午後福岡県弁護士会などは15日、イスラム教徒に対するヘイトスピーチの背景を考えるシンポジウムを開き、対策に取り組む仲家淳彦弁護士が、ヘイトスピーチへの罰則を設けた法律をつくるべきだと訴えた。シンポは国連が定める「イスラム恐怖症と闘う国際デー」に合わせて実施。福岡市の会場に約100人が集まった。仲家氏は、2016年制定の