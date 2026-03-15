【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州、テキサス州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本はベネズエラに逆転負けを喫した。日本が初めて４強入りを逃し、ベネズエラは２００９年以来の準決勝進出を果たした。イタリアはプエルトリコを破り、初の４強入り。ベネズエラとイタリアは１６日（同１７日）に決勝進出をかけて戦う。ベネズエラ８―５日