乃木坂46が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。SEが流れると、すでに会場は大盛り上がり。色鮮やかなペンライトが振られる中、メンバーたちが登場。「乃木坂46！」と井上和（21）とシ