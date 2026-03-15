ボクシングＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ（１５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、同級２位・岩田翔吉（３０＝帝拳）が王者ノックアウトＣＰフレッシュマート（タイ）を８ラウンド途中負傷判定３―０で破り、１年ぶりに世界王者に返り咲いた。リングサイドで観戦した女子格闘家の山本美憂（５１）が祝福の言葉を寄せた。岩田は幼少期に、美憂の弟で２０１８年に亡くなった山本ＫＩＤ徳郁さんのジムに入門し、格闘技