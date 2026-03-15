フィギュアスケート男子?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）の恋人との説が出ている李海仁（イ・ヘイン、２０＝韓国）が、国際スケート連盟（ＩＳＵ）選出のベストコスチューム賞にノミネートされ、ファンへ投票を呼びかけた。李はミラノ・コルティナ五輪での表現力豊かな演技が注目されたほか、マリニンとの?猫カフェデート?が複数の米メディアで報じられるなど、一躍時の人となっている。世界的ファッション誌「ヴォ