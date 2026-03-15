【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】「１日１億円」という異次元の目標を持っている 過去の自分を超えることが目標 僕がヒカルさんと仲良くなって一緒にいる時間が増えてから半年ほどですが、少なくとも2週間に1回は億単位の売上げが出たという話を聞いています。これは本当にすごいことで、一生かかって億の利益が出ないということは当たり前にある話です。令和の虎に出演している社長でも、利益数千万ぐらいの方もいるはず