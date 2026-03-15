春の訪れを感じる食材「ふきのとう」 今しか味わえない春の味覚「ふきのとう」。クックパッドでも今が検索数のピークを迎えています。旬といわれる時期が短いため、味わいたいなら今が狙い目！ ということで、今回はふきのとうのおすすめレシピをご紹介。定番のてんぷらのほか、ご飯や麺にもあう一品など、ふきのとうのおいしさを余すことなく楽しめるレシピをピックアップしました！ ふきのとうの香りと苦味を楽しむご飯のお供