日本女子プロゴルフツアーの２００８年賞金女王で２０１１年に引退した古閑美保さんが、１３日深夜放送のテレビ朝日系「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）に出演。人生で最も大きな買い物について話した。古閑さんは一番大きな買い物について問われると、故郷の熊本に家を買ったことと回答。「２３（歳）で家建てた」と付けたし、「もともとは父が持っている土地が３００坪くらいあったのかな。そ