声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、歌唱賞はラブライブ！シリーズから生まれた期間限定のスペシャルユニット「AiScReam」が受賞した。【写真】「チョコミントよりも…」粋なスピーチをした降幡愛「AiScReam」とは、ラブライブ！シリーズのラジオ番組を担当しているメンバーから構成。Aqours・黒澤ルビィ（CV.降幡愛）、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・上原歩夢（CV.大西亜玖璃）