◇プロ野球 オープン戦 巨人 8-1 日本ハム(15日、東京ドーム)巨人の平山功太選手が鮮烈なデビュー戦となったこの日を振り返りました。オープン戦初出場の平山選手は1番センターでスタメン起用されると、先制タイムリー3ベースやオープン戦チーム第1号ホームランを放つ活躍。3安打2打点1本塁打と、育成3年目21歳がいきなり輝きを放ちました。試合後、ホームランの場面を「『入れ！』と言いながら(走った)」と明かした平山選手。先制