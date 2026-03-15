◇大相撲春場所8日目エディオンアリーナ大阪（2026年3月15日）大関・安青錦（21＝安治川部屋）が平幕・隆の勝（31＝湊川部屋）にはたき込まれ、自己ワーストとなる5敗目を喫した。痛い黒星となった。立ち合いから隆の勝を突き起こしたが、激しい突っ張りをまともに食らった。「相手の相撲になってしまった感じ」と粘れず、はたき込まれて珍しく前に転がされた。痛めているとみられる左足の状態について師匠の安治川親方（