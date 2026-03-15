「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級１１位の飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に挑み、９回１分１９秒ＴＫＯ負けで王座奪取はならなかった。オラスクアガは５度目の防衛に成功した。１回からオラスクアガの強打に飯村は劣勢。３位階にも右アッパーを被弾し、苦しい展開を強いられた。その後も流れを変えられず、７回の残り１