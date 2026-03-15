ボクシングのトリプル世界戦が１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで行われ、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）フライ級タイトル戦で、挑戦者の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者アンソニー・オラスクアガ（米）に９回ＴＫＯで敗れ、王座獲得に失敗した。