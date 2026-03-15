3月15日、カメイアリーナ仙台で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第25節、仙台89ERSと秋田ノーザンハピネッツの一戦が開催。仙台のジャレッド・カルバーが、B1リーグの1試合個人最多得点記録に並ぶ「52得点」をマークし、チームを87ー76の勝利へ導いた。 カルバーは第1クォーターを6得点で終えたものの、第2クォーター