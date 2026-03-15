（台北中央社）猫の飼育が広がっている台湾で、コンビニ各社は猫が生み出す経済効果「ネコノミクス」に照準を合わせている。各社によれば、猫関連商品の売り上げ成長はおおむね3割に達し、犬関連商品を上回っているという。農業部（農業省）の統計では、昨年末の時点で登録されている犬と猫の数は計340万匹を超えた他、猫が初めて犬を上回った。また、犬と猫を合わせた数は14歳以下の子供の人口より多く、少子化とペットの家族化の