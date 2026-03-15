（ニューヨーク中央社）中部・台中市の盧秀燕（ろしゅうえん）市長は14日、訪問先の米ニューヨークで記者団の取材に応じ、訪米の「三大任務」として姉妹都市との交流深化、在米華僑への慰労、台米関係の強化を挙げた。11日から21日までの日程で訪米中の盧氏。期間中、ボストンやニューヨーク、ワシントンなど、米東部を中心に5つの州を訪問するとしている。記者団に対し、米国は台中市にとって姉妹・友好都市が最も多い国であり、