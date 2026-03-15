なでしこジャパン（日本女子代表）が女子アジアカップの準々決勝・フィリピン女子代表戦を７−０で制し、準決勝進出と来年の女子ワールドカップ出場を決めた。５日前のベトナム女子代表戦から８人の先発を変更した日本は、両サイドや中央から攻め込み、序盤から次々とシュートを放つ。しかし、オーストラリア女子代表との開幕戦で０−１と敗れるも、好守を見せたフィリピンは、日本戦でも人数をかけてゴールを死守する。30