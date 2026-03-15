「今は私史上いちばん太っているかもしれません。あくまで “私史上” なんですけど（笑）。でもスタッフの方にもたくさん褒めていただいて、自分も今くらいの体型が理想なので、かなりいい仕上がりになったのではないかと思います」桜蔭中学校・高等学校、東京大学文学部を卒業。現在はグラビアアイドル・コスプレイヤーとして活動するなど異色の経歴をもつ東堂とも。「『なんでこの仕事をやっているの？』と100万回くらい聞か