「ペットのハムスターを飼い始めて2年。名前は、エビ天といいます。エビ天がこの間、初めて手のひらの上に乗ってくれたんです。やっと心を開いてくれました！」目を輝かせて話す、榛名うい。いまも福岡在住の彼女はGカップ、撮影会で人気の新人グラドルがグラビア界にも殴り込みだ。「小さいころは、ぬいぐるみを両手に持ってお話しさせてるような子でした。大きくなっても体育が苦手で。走るどころか、歩くのも苦手。右手と右足