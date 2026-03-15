これまで日本全国、様々な食材を扱ってきたが、今回は世界の食材で大実験！「ワールドワイド鍋」！世界各国の人々にその国ならではの自慢の食材を聞き出して一つの鍋に！ただし、入れられるのは1カ国1食材！城島、シンタロー、藤原の3人がやってきたのは、年間150万人以上の外国人観光客が訪れる東京スカイツリー。英語が話せない3人は「なんとなくボディーランゲージで」というが、果たして？早速、天望デッキでファーストインタ