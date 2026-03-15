DASH島 〜夢のアイランドキッチン！？サバニ大改造計画！〜ついに食糧革命が！開拓以来の盲点！高地の発案で夢のアイランドキッチン！レンガ製のコンロと天板は飫肥杉の一枚板ですべて手作り！初めての調理は島の食材で炒飯&餃子！慎太郎が高地に嫉妬！？サバニ大改造計画！初出航を終えた船をさらに大改造！船には欠かせない舵輪を！漂着物でオリジナルの舵輪作り！城島感動！操作性抜群のサバニで大海原へ！