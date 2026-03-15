【3月15日 2025-26大同生命SVリーグ男子 第17節 ヴォレアス北海道×VC長野トライデンツ GAME2】前日、VC長野トライデンツに悔しいストレート負けを喫したヴォレアス。第１セットから猛攻を見せます。張育陞(チャンユーシェン)選手などのサービスエース2本を含む連続得点で7-2とリードすると、メルト・タンメアル選手が4本のブロックでVC長野トライデンツのアタックを防ぎ、25-8と圧倒的なディ