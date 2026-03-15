昨年、Xで3度の万バズを叩き出し、7月当時は200程度だったフォロワー数があれよあれよと2万5千を突破。いま最注目の新人パチンコライターである内藤。「パチンコライターになってからSNSに力を入れ始めたんですけど、 “最低一日一投稿” をルールにしていただけなので、驚きでした。胸を見せているわけでもないのに “なぜ？” と、いまでも不思議」グラビアを始めたきっかけについても、パチンコライターの仕事が関係してい