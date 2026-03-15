田村愛美鈴は、スレンダーな見た目に反して相当なジャンクフード好きだ。「ポテトチップスやラーメンが大好きなんです。ラーメンはカップ麺も入れたら週に3回は食べています。高校生のときにはラーメン店でバイトしていたんですよ。そのときのお店が家系寄りだったのもあって、すっかり家系好きになりました。家系ラーメンと一括りでいってもじつはいろいろと系譜があって。私は特に横浜家系が好きです。いちばんのお気に入りの