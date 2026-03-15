グラビアで活躍中の、元ウルトラマンヒロイン・豊田ルナ。「今年は特撮の作品に出演してみたいです。『ウルトラマントリガー』への出演を機に知ってくださった方からは、ありがたいことに『特撮でまた見たい』という声をいただくことが多いので。もちろん私自身、特撮ものが好きですし、応援してくださる方の声にこたえることが、ここまで育ててくださった恩返しになると思っています」プライベートについては。「最近はせいろ