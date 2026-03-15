50代になると、将来について考える機会が増えてきます。若い頃の漠然としたものではなく、より具体的で現実味のある悩みへと変わっていく人も多いのではないでしょうか。すべてをなくすことは難しくても、備えることで気持ちはぐっとラクになります。今回は、片づけのプロでありファイナンシャルプランナーでもある下村志保美さんに、「50代のうちに解消しておきたい不安」を3つ教えてもらいました。1：ぼんやりと脳内にある「お金