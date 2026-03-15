将棋の第51期棋王戦5番勝負は15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で第4局が指され、後手の藤井聡太棋王（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・増田康宏八段（28）を126手で下し、シリーズ成績を2勝2敗の五分とした。最終第5局は29日に鳥取市の「有隣荘」で行われる。藤井が勝てば4連覇、増田が勝てば自身初のタイトル奪取となる大一番。最終局のため、先後は開局直前の振り駒で決まる。藤井の次局は18、19日に名古屋