お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「腹が立っていた」コンビを実名で明かす場面があった。「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」の配信チケットについて告知する動画。「これはエグイね、マンゲキ史上一番で。『ダイヤモンドno寄席』の配信が1万4000枚超えみたいな感じで話題になってたんですけど。うちは他事務所を使わず、現時点で1万4000枚以上売り上げてます!」と強