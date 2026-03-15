引越しで疲れないための工夫を紹介します。今回話を聞いたのは、夫の転勤をきっかけに、結婚以来7回の引越しを経験してきたOdekoさん（40代）。夫婦2人で暮らすなかで、「引越しでやらなくていいこと」や「あると便利だったもの」が見えてきたといいます。詳しく伺いました。1：引っ越しの「やることリスト」をつくる私の場合、引っ越しで消耗する原因は梱包などの「作業疲れ」よりも、頭の混乱による、「気疲れ」でした。【写真】