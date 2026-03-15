元日向坂46・富田鈴花が、15日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。日向坂46卒業後の現況を明かした。※以下ネタバレあり【写真】「週6休み」「家賃が払えなくなる寸前」泣き崩れる元日向坂46・富田鈴花の近影過去にソロ、タッグで『鬼レンチャン』を達成した富田。昨年、日向坂46を卒業し、「今後ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と話し、「女性初の『鬼ハードモード』を取りま