＜第二十回声優アワード授賞式＞◇15日◇東京・文化放送メディアプラスホール式の冒頭で、3日に脳出血のため87歳で死去したことが13日に公表された、声優の池田昌子さんに、黙とうをささげた。1978年（昭53）のフジテレビ系アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役や、英俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた池田さんは、2006年（平18）度の第一回声優アワードで功労賞を受賞した経緯がある。司会の文化放送長谷川太