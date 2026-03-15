M-1グランプリ2025王者の「たくろう」が15日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。M-1の影響力を明かした。優勝から3カ月。生活は激変し、多忙ぶりを口にした2人。この日は、大阪・心斎橋で掃除グッズやキッチン用品などのショッピングを楽しんだ。ご飯を冷凍する容器に興味を示した赤木裕は、「そんなに食べる？」と「海原やすよ ともこ」から少食ぶりを指摘された。赤木は「あんまり食べないん